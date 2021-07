Azzurri a Londra, applausi dei tifosi davanti all'hotel al momento dell'arrivo

Nel pomeriggio parlano Mancini e Bonucci, alle 19 la rifinitura

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - La nazionale di calcio italiana è giunta a Londra, accolta da cori e applausi di alcuni tifosi all'arrivo nell'hotel sede del ritiro, a due passi dallo stadio di Wembley dove domani sera è in programma la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Atterrati all'aeroporto di Luton attorno alle 13.20, gli azzurri svolgeranno alle 19 la rifinitura allo stadio The Hive, nella zona nord della metropoli inglese. Prima, alle 15.30, è in programma la conferenza stampa del ct Roberto Mancini e di Leonardo Bonucci. La Spagna ha invece scelto di svolgere l'ultimo allenamento a Madrid, e il ct Luis Enrique si presenterà in conferenza stampa alle 20.45 con il centrocampista diciottenne Pedri. (ANSA).