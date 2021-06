Belgio, Alderweireld: "Per la Danimarca non sarà facile giocare dopo quanto successo"

Il difensore del Belgio Toby Alderweireld ha parlato alla vigilia della sfida contro la Danimarca in programma giovedì soffermandosi anche sullo stato d’animo degli avversari dopo quanto accaduto ad Eriksen nella gara d'esordio: “Per loro non sarà facile dopo quanto successo. Un evento simile può avere due effetti, o dare una spinta in più o l’opposto. Noi però dobbiamo concentrarci su noi stessi, affrontare la partita nel modo più professionale possibile e cercare di vincere. Credo che i danesi abbiamo gestito in maniera perfetta quella situazione in campo e per questo meritano eterno rispetto da parte mia. - continua il centrale belga – Come squadra sono più forti della Russia, hanno tanti giocatori di qualità e sanno giocare un buon calcio. Sarà un avversario complicato che avrà anche il supporto del propri pubblico, ma dobbiamo fare il massimo per ottenere dei punti”.