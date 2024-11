Ufficiale Alderweireld annuncia l'addio al calcio: "Altri sei mesi con l'Anversa e poi mi ritiro"

A fine stagione il difensore Toby Alderweireld appenderà gli scarpini al chiodo dopo una lunghissima carriera che lo ha visto vestire la maglia del Belgio in ben 127 occasioni, condite da cinque reti.

Ad annunciare l’addio è stato lo stesso calciatore che dal 2022/23 è tornato a giocare in patria vestendo la maglia dell’Anversa: “A volte non vedo l’ora di ritirarmi, ma d’altra parte ho anche molta ambizione di continuare con l’Anversa. - ha spiegato il classe ‘89 come riporta Vi.nl - Lo farò per altri sei mesi”.

Alderweireld ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel calcio con la maglia dell’Ajax dove ha esordito nella stagione 2008/09 e con cui ha disputato 186 presenze, con 15 reti, prima di trasferirsi all’Atletico Madrid (22 presenze e due gol) e poi in Inghilterra prima fra le fila del Southampton e poi del Tottenham dove con 236 presenze, e nove gol, è diventato uno dei calciatori più rappresentativi degli Spurs. Lasciata l’Inghilterra il centrale belga ha disputato una stagione con l’Al-Duhail prima di tornare in patria per vestire la maglia dell’Anversa con cui ha collezionato 114 presenze con ben 13 reti all’attivo.