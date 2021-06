Belgio, centrali stagionati: in tre fanno 101 anni, ma l'esperienza è l'arma in più

I difensori centrali del Belgio sfondano il secolo d’età: 32 anni Toby Alderweireld, 35 Thomas Vermaelen, 34 Jan Vertonghen. In pratica, 101 anni in tre. I tre giocatori - sottolinea La Gazzetta dello Sport - formano però una catena collaudata. Un po’ per l’età e un po’ per gli acciacchi, nelle partite del girone eliminatorio Roberto Martinez non li aveva mai schierati titolari tutti e tre assieme, qua e là aveva inserito i più giovani Boyata e Denayer. Il c.t. riteneva che ci fosse bisogno di freschezza. Domenica a Siviglia, contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in una gara da dentro o fuori, si è affidato ai tre sceriffi della tradizione, CR7 non ha segnato e i portoghesi sono stati eliminati.

I pericoli - Contro l'Italia - continua La Gazzetta dello Sport - i pericoli per loro potrebbero arrivare dalle fasce: dalla tecnica di Insigne, dalla corsa potente di Chiesa (se giocherà) e dall’alta velocità di Spinazzola. Insigne potrebbe risultare un cliente scomodo, ma i tre godranno dei ripieghi di Meunier a destra e di Thorgan Hazard a sinistra. I primi quattro incontri dell’Europeo hanno dimostrato come non sia facile fare gol al Belgio. Finora c’è riuscito soltanto il danese Poulsen, rete che però non è bastata alla Danimarca per evitare la sconfitta.