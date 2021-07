Belgio-Italia 1-2 al 45': che spettacolo a Monaco. Insigne alla Insigne, rigore di Lukaku nel finale

Belgio-Italia 1-2 al 45'

Finisce 2-1 una splendida prima frazione di gara tra Belgio e Italia: apre Barella, poi un eurogol di Insigne e, allo scadere di frazione, rigore di Lukaku. Una gara dove Martinez ha fatto pretattica a metà: niente Eden Hazard, neanche in panchina, ma De Bruyne c'è. La sorpresona, al netto del gioco delle tre carte sugli infortunati, è Doku: al posto del madridista non ci sono Carrasco o Mertens ma proprio il classe 2002 del Rennes. Nell'Italia c'erano due ballottaggi che vedevano favoriti Chiellini su Acerbi e Chiesa su Berardi. Così è stato, con lo stesso centrocampo vistao dal 1' con l'Austria con Verratti e Jorginho doppio play più Barella.

Il Belgio parte forte. Doku strappa e Di Lorenzo suda. La posizione di De Bruyne che galleggia tra le linee mette in difficoltà i tre della mediana azzurra. Chi si rende pericoloso è Chiesa, largo, a tener basso Hazard, mentre dall'altra parte Meunier inizia bene su Spinazzola. La prima grandissima occasione è però di marca Italia: Punizione dai 35 dalla destra, la palla sfila e finisce a Bonucci che col tap in mette in rete. Il VAR annulla per fuorigioco. Il Belgio così alza baricentro e pressing, sempre sulla solita asse: Doku che accelera, De Bruyne che s'inserisce ed evita i passaggi sull'asse Bonucci-Jorginho, Lukaku in marcatura difensiva su Chiellini.

KDB è straordinario "Il miglior dieci al mondo", lo aveva dipinto prima della gara il ct Martinez. Al 22' incursione dalla destra, Lukaku taglia e gli crea lo spazio in mezzo. Bonucci e Chiellini rinculano nel modo giusto, il diagonale del giocatore del City è però straordinario. La risposta a mano aperta di Donnarumma vale altrettanto il prezzo del biglietto. Sospiro. Venticinquesimo: sempre dalla stessa parte, De Bruyne lancia un contropiede sopraffino. Allarga per Lukaku che punta Chiellini. Tira sul palo lontano, ancora Donnarumma. Sospiro.

All'improvviso Barella Al trentunesimo, dopo un'azione convulsa in area belga, Barella e l'Italia passa in vantaggio. Immobile cade in area per un contatto dubbio, Verratti recupera il pallone che finisce poi arpionato da Barella. La difesa del Belgio si blocca, l'interista s'incunea e con un diagonale segna un gol bellissimo. Come un sogno. Al 41', ancora Italia. Sugli sviluppi di un corner, Chiesa raccoglie dal limite. Destro al giro e Courtois spettatore la vede in tuffo scivolare sull'esterno del suo palo mancino. Quasi.

Alla Insigne, poi Lukaku Favoloso. Poche altre parole per descrivere il gol al 44' di Insigne. Alla Insigne: il dieci, dal limite, prova il suo oramai celebre e quasi brevettato tiro. Stavolta riesce. Stavolta è bellissimo. Sul secondo palo, su quello di Courtois. Esplodono i tifosi azzurri all'Allianz di Monaco, secondo gol per il trequartista del Napoli. Poi, nel finale, allo scadere della frazione, Di Lorenzo commette un fallo ingenuo su Doku lanciato in corsa. Rigore. Lukaku contro Donnarumma, palla centrale e portiere in tuffo. 2-1. Tutto riaperto. Ma è avanti l'Italia.