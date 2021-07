Belgio-Italia, vanno in tribuna Florenzi, Castrovilli e il baby Raspadori

Scelte fatte per Roberto Mancini. In tribuna vanno Alessandro Florenzi, che ancora non ha recuperato, poi Gaetano Castrovilli della Fiorentina e il giovane attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

