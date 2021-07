Belgio, l'Europa scopre l'uomo mercato Doku. A 19 anni ha già detto no al Liverpool

La grande serata Jeremy Doku contro l'Italia ha fatto scoprire il talento del belga a tutta l'Europa del calcio. Si è formato all’accademia dell’Anderlecht a Bruxelles e un anno fa il Rennes - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo ha acquistato dalla società belga per 25 milioni di euro e bonus vari, il tesseramento più costoso nella storia del club francese. Contratto lungo, quinquennale, con scadenza nel 2025. I 25-26 milioni del 2020 però sono un ricordo, oggi per ingaggiare Doku serve il doppio della somma, qualcuno si spinge fino a 60-65 milioni. Non molti possono permettersi tale cifra per un 19enne di indubbie doti tecniche. Le squadre inglesi, il PSG e forse il Real, ammesso che sia interessato, capeggiano la volata per ragioni di vile denaro. Sono tre o quattro i club di cui si parla: Liverpool, Chelsea e Arsenal, forse il City.

Retroscena Liverpool - Nel 2018 - si legge - i “reds” invitarono ad Anfield Jeremy e i suoi genitori, li fecero parlare con Gerrard, leggenda del club, con lo stesso Mané e con Mignolet, il portiere belga allora al Liverpool. Si dice che la società avesse mostrato alla famiglia Doku anche l’eventuale casa. L’accordo sembrava a un passo, ma scattò il ripensamento del ragazzino stesso.