Belgio, Lukaku: "Contento per la vittoria, speriamo di ripeterci nel corso del torneo"

Una doppietta alla prima per Romelu Lukaku e dedica speciale al compagno Christian Eriksen, queste le parole dell'attaccante del Belgio dopo la sfida vinta per 3-0 contro la Russia. "Sono molto contento per la vittoria, è stato difficile giocare per me e spero che Eriksen stia bene. Abbiamo avuto paura, il mio pensiero è per la sua ragazza e per i suoi bambini. Comunque abbiamo fatto una grande prestazione e speriamo di ripeterci nel corso del torneo".