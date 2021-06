Belgio, Mertens: "Uno svantaggio andare all'estero, meglio l'Italia che gioca tre volte in casa"

Dries Mertens, attaccante del Napoli e del Belgio, alla vigilia dell'inizio di Euro2020 è intervenuto in conferenza stampa e s'è espresso così: "E' bello che tornino i tifosi allo stadio, ma certo è uno svantaggio giocare due volte in Russia e in Danimarca. Preferirei giocare come l'Italia per tre volte in casa. La Francia è la favorita, seguito dall'Inghilterra. Anche l'Italia è molto forte, ma lo è ovviamente anche il Belgio. Qui c'è fame, voglia di far bene. Abbiamo perso un po' d'esperienza senza Kompany, Dembelé e Fellaini, ma ci sono giovani di talento".