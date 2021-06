Bertolini sui dubbi di Mancini verso l'Austria: "Partirei con Locatelli e Berardi titolari"

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della Rai dei due dubbi (Verratti o Locatelli e Barardi o Chiesa) principali sulla formazione che Mancini sceglierà per affrontare l'Austria negli ottavi di finale: “Verratti ha fatto una bellissima partita alla prima dopo l’infortunio e potrebbe rischiare di sentire fatica nella seconda. Per questo potrebbe iniziare con Locatelli per poi far entrare il giocatore del PSG nella ripresa e averlo al top per gli eventuali quarti. Berardi-Chiesa? Non credo si possa parlare di dualismo vista la grande unità d’intenti che c’è nel gruppo, dove tutti sono titolari. Il secondo dà degli strappi incredibili e potrebbe essere più adatto a entrare nella ripresa per spaccare la partita. Dipendesse da me partirei con Berardi dall’inizio”.