Bobic critica la Germania: "Eliminazione assolutamente meritata. Siamo stati poco coraggiosi"

L'ex attaccante della Germania campione d'Europa nel 1996 Fredi Bobic ha criticato la prestazione della squadra di Joachim Low contro la Germania di questo pomeriggio: "L'eliminazione è assolutamente meritata, la squadra non è stata abbastanza coraggiosa. Anche dopo lo svantaggio non ha saputo reagire creando solo un'occasione per poi giocare in maniera passiva. Mi spiace che sia stata sprecata un'occasione come questa".