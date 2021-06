Bonucci: "Contro ogni forma di discriminazione. Domani non ci sono favoriti"

vedi letture

Capitano nella gara di domani contro l’Austria, Leonardo Bonucci parla alla vigilia dell’ottavo di finale dell’Europeo ai microfoni di Rai Sport: “E’ un’emozione. Per me sarà la prima volta a Wembley ed è emozionante. Non ci siamo allenati perché il campo non era in perfette condizioni e vedendolo diciamo che in Italia non so quanti ne vediamo di migliori (sorride, ndr)”.

È la partita più importante del triennio?

“In questo momento è la più importante, poi andando avanti ce ne saranno altre come in passato c'è ne sono state per determinati obiettivi. Per noi non deve cambiare nulla, dobbiamo andare in campo per fare il nostro gioco e ci saranno momenti in cui dovremo rimboccarci le maniche e far fatica e questa squadra ha dimostrato di saperlo fare. Sono molto contento di quello che è successo in questi giorni, sono molto sereno per domani”.

Non c'è rischio di sentirsi favoriti?

“Non ci sono favoriti in una partita in una partita ad eliminazione diretta. L’Austria ha un collettivo ed individualità importanti, ti portano a dare il massimo perchè mettono intensità e cattiveria. Ci sarà bisogno di una grande prestazione”.

Servirà pazienza?

“Servirà molta pazienza e anche lucidità nelle scelte, perché le scelte saranno fondamentali per uscire dalla pressione”.

Il tema dell’inginocchiarsi vi ha infastiditi?

“Quando succedono cose fuori campo è normale. Ho spiegato quello che succederà, ne discuteremo e se dovremo prendere una decisione la prenderemo. Chi non si inginocchia è razzista? Assolutamente no, nessuno in gruppo è razzista o che si adopera contro queste iniziative. Faremo una decisione di squadra e tutti siamo contro ogni forma di discriminazione e razzismo”.