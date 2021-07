Bonucci e la coppia con Chiellini: "Ci troviamo a memoria e ci dividiamo la leadership"

vedi letture

Leonardo Bonucci, centrale dell'Italia e della Juventus, è il protagonista della conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini da Wembley dove domani sera si giocherà la semifinale di Euro 2020 tra azzurri e Spagna. "Nelle ultime due stagioni, un po' per l'infortunio di Giorgio, un po' per la pandemia, un po' per qualche mio acciacco, abbiamo giocato poco insieme. Con Chiellini conosciamo a memoria e viene tutto più naturale, molte cose a cui devi pensare, avendo un partner diverso rispetto a lui, ti portano a essere concentrato su quel che devi fare. Insieme ci dividiamo i compiti, anche come leadership: così diamo il massimo in ogni partita".