Bundesliga, risposta all'UEFA: da Colonia a Berlino, gli stadi si illumineranno con l'iride

La UEFA ha detto no alla proposta del sindaco di Monaco e della Federcalcio tedesca di illuminare con i colori dell'arcobaleno la parte esterna dell'Allianz Stadium , dove domani sera si affronteranno Germania e Ungheria. Questo per non aprire un caso "politico" con il governo magiaro, che di recente ha vietato la "promozione" di contenuti LGBT tra i minori. Tante società della Bundesliga si sono schierate apertamente contro questa decisione e hanno deciso di colorare i propri impianti in segno di solidarietà alla comunità LGBT e contro ogni forma di discriminazione.

„Wenn die @UEFAcom ein solch selbstverständliches und wichtiges Zeichen in München nicht zulässt, dann wollen wir dies gerne tun!" 👉 Wir lassen uns nicht unterkriegen und setzen ein Zeichen gegen Homophobie und Transphobie! 🌈 #LoveIsLove #PORGER #EURO2020 — FC Augsburg (@FCAugsburg) June 22, 2021

Wenn es um Toleranz und Menschrechte geht, sind wir dabei - morgen, ab 21.00 Uhr 🌈 #olympiastadionberlin — OlympiastadionBerlin (@Oly_Berlin) June 22, 2021