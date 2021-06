Busquets torna ed è il migliore in campo. Lacrime di emozione: "Temevo di perdere gli Europei"

Scoppia in lacrime al termine della partita, Sergio Busquets. Il centrocampista è rientrato finalmente dopo essere risultato positivo al Covid e alla prima partita giocata ha vinto il premio star of the match. Lacrime dovute alla tensione che il giocatore ha vissuto, dopo essere stato in bolla e aver rischiato di saltare gli Europei: "Ho provato molto orgoglio e tanta voglia. Non sono stati giorni facili perché il mio rientro dipendeva dai risultati del test. Ci sono stati colleghi che sono rimasti positivi per una ventina di giorni. Volevo davvero giocare un campionato europeo, che sarà sicuramente l'ultimo per me. Giocarlo insieme a questo gruppo è spettacolare" ha dichiarato a Telecinco.