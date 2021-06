Capitan Robertson: "C'era fiducia. Noi e la Scozia sognavamo un debutto diverso"

Andy Robertson, terzino del Liverpool e capitano della Scozia, ha parlato alla BBC dopo il ko contro la Repubblica Ceca: "E' dura parlarne adesso, tutti in Scozia sognavano un debutto migliore. Avevamo fiducia, eccitati, per questo dispiace non aver sfruttato l'occasione. Abbiamo avuto alcune ottime chance, avessimo segnato saremmo qui a parlare di una partita diversa. La Repubblica Ceca l'ha fatto, ha sfruttato le occasioni, e noi no".