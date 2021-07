Chi tira prima i rigori è avvantaggiato? Uno studio dei numeri smentisce la teoria di Piqué

"Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato". Le parole di Gerard Piqué ora suonano tanto come una rosicata per come sia andata a finire la lotteria dagli undici metri di Italia-Spagna. Ora che BeSoccer, tramite un report, ha smentito la teoria del difensore del Barcellona.

Il rapporto. Lo studio riguarda tutte le partite che negli ultimi dieci anni sono finite ai calci di rigore in Champions League, Europa League, Supercoppa Europea, Mondiali, Europei, Copa America e Confederations Cup. In totale ne sono 58 e in queste gare per 28 volte ha vinto la squadra che ha cominciato a calciare i penalty per prima e 30 chi ha cominciato dopo. Negli ultimi cinque anni, invece, su 24 match terminati ai calci di rigore 10 sono stati vinti dai primi tiratori, 14 dai secondi. Insomma, tutto il contrario di ciò che sosteneva Piqué sui social.