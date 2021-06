Chiellini sblocca la partita in mischia. Ma il Var annulla per fallo di mano

Al minuto 19 della sfida contro la Svizzera l'Italia passa in vantaggio con Chiellini in mischia. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Il difensore stacca più in alto di tutti e colpisce di testa. Cadono a terra Akanji e Xhaka, il capitano azzurro ritorna sul pallone e calcia con potenza superando Sommer. Dopo un check con il VAR Karasev annulla la rete. Il replay mostra come il capitano azzurro, che stacca regolarmente su Akanji e Xhaka, tocca il pallone con la mano. Giusta la decisione.