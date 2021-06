Chiesa porta in vantaggio l'Italia contro l'Austria! 1-0 al 95', grande giocata del talento azzurro

Gran gol di Federico Chiesa, che sblocca il risultato della gara contro l'Austria al 95' con una bella giocata in area di rigore. Controllo a evitare il difensore e scarico in rete di collo sinistro per il vantaggio azzurro a Wembley. 1-0 per l'Italia, appena iniziato il primo tempo supplementare.