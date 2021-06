Contagi in aumento in UK. Gosens: "Giocare davanti a 40.000 tifosi è una situazione al limite"

La Germania affronterà martedì l'Inghilterra a Wembley e Robin Gosens è molto preoccupato per il numero di contagi nuovamente in aumento nel Regno Unito: "Penso che sia una situazione al limite, a dire il vero: 40.000 spettatori nell'unico paese in Europa dove l'incidenza è più alta... Non è sicuro per noi", ha detto l'esterno dell'Atalanta. "Viviamo tutti in una bolla e siamo in gran parte isolati. Questo ci fa sentire il più al sicuro possibile. Ma il quadro generale è tutt'altro che ottimale".