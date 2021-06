Croazia, Dalic: "Non sarà facile sostituire Perisic. Vogliamo arrivare ai quarti di finale"

"Non sarà facile sostituire Perisic, ma penso che ci siano soluzioni di qualità. Chiunque giocherà farà del suo meglio". Zlako Dalic, commissario tecnico della Croazia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro la Spagna: "Sulla sinistra siamo ben coperti - ha proseguito l'allenatore croato - troveremo una soluzione di qualità". L'allenatore ha parlato anche della nazionale iberica: "Non dobbiamo guardare gli altri. Rispettiamo tutti gli avversari. Loro conoscono noi e sanno che siamo una squadra di qualità, sarà un bel confronto. Il nostro obiettivo è arrivare ai quarti di finale".