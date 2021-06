Croazia, Dalic: "Pareggio giusto contro la Repubblica Ceca. Tutto dipende ancora da noi"

vedi letture

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha analizzato in questi termini il pareggio per 1-1 rimediato a Glasgow contro la Repubblica Ceca: "Alla fine entrambe le squadre hanno meritato il pareggio. Siamo partiti male, siamo stati lenti e cercavamo di fare delle pressioni inutili: non eravamo compatti. Poi dopo il gol abbiamo giocato meglio. È ancora tutto nelle nostre mani. Abbiamo bisogno di energia. Siamo in difficoltà, siamo stati meglio dopo il primo tempo, ma non è stato sufficiente per la nostra vittoria. Sarà difficile contro la Scozia, ma questo è EURO, ogni partita è difficile. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e cercheremo di essere migliori e vincere nell'ultima partita".