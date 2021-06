Croazia, Dalic: “Sono sempre stato convinto di accedere alle fasi finali"

vedi letture

Una bella vittoria con un rotondo 3-1 scaccia via tutte le critiche sulla Croazia che si qualifica come seconda nel girone D di Euro2020. Alla fine del match di Glasgow ha parlato il ct croato Zlatko Dalic: “ Innanzitutto complimenti ai miei ragazzi per il piazzamento agli ottavi di finale. Questi dieci giorni sono stati una grande esperienza, culminata con la vittoria di oggi. Nonostante tutto, con i risultati che non arrivavano e la necessità di vincere contro la Scozia siamo rimasti calmi, dignitosi e pazienti- ha detto l’allenatore nella pancia di Hampden Park-. A metà tempo ho detto ai miei ragazzi di continuare con lo stesso ritmo. Poi siamo calati, abbiamo abbassato i giri del motore dopo 1-0 e abbiamo permesso agli scozzesi di tornare. Non ci siamo arresi, abbiamo creduto di poter tornare avanti nel punteggio, giocando con calma e concentrazione. Era solo una questione di quando avremmo segnato il gol qualificazione, per fortuna è arrivato ma io ero fiducioso.