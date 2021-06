Croazia-Scozia, Robertson: "Gara emozionante, entrambe le squadre costrette a vincere"

Andy Robertson, capitano della Scozia, ha parlato a euro2020.com della sfida di domani contro la Croazia: "Speriamo di poter prendere quella convinzione e fiducia in sé stessi che abbiamo ottenuto. Ma dobbiamo essere altrettanto bravi, se non migliori (rispetto alla partita contro l'Inghilterra), per cercare di ottenere un risultato migliore contro la Croazia. Sappiamo che dobbiamo vincere, lo stesso loro perché in caso contrario andremo tutti a casa. Sarà per questo una partita emozionante".