Croazia-Spagna, Alonso: "Finirà 3-0, spero per la Spagna". Sainz: "Mi fido della Nazionale"

Il pilota di Formula Uno Fernando Alonso interrogato sull’ottavo di finale dell’Europeo fra Spagna e Croazia ha dato il suo pronostico secco: “Finirà 3-0, – ha detto l’ex ferrarista come riporta il Mundo Deportivo – ma non ho detto a favore di chi. Ovviamente spero che passi la Spagna. Poi in teoria ci sarà la Francia e sarà più complicato come impegno”. Anche l’altro pilota Carlos Sainz ha parlato della prossima sfida delle Furie Rosse senza però sbilanciarsi troppo: “Mi fido della Nazionale, è stato solo un po' difficile rompere il ghiaccio. Del primo tempo di ieri ho visto solo qualche pezzo, mentre no seguito tutto il secondo tempo”.