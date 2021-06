Dal dramma contro la Svezia a Euro2020, Belotti: "Mancini grande allenatore, è stato bravissimo"

Tu c’eri in quella famosa serata contro la Svezia. Com’è riuscito Mancini a far rialzare così velocemente l’Italia? Intervistato dalla UEFA, Andrea Belotti risponde anche a questa domanda: "E’ stato bravissimo perché ha dato serenità e fiducia a tutti i giocatori. In quel momento era una cosa che era venuta a mancare. Ha ridato entusiasmo, ha rifatto sentire l’importanza di ogni giocatore dentro al gruppo. E anche quelli che non giocavano si sono sentiti importanti e in dovere di aiutare quelli che giocavano. In questo è stato bravissimo. Poi essendo anche un grande allenatore ci ha dato delle idee di gioco, ci ha messi in campo in un determinato modo in cui ognuno può esaltare le proprio caratteristiche. Con i giocatori di qualità che abbiamo che creano presupposti per far gol anche con una giocata individuale, ti fa proprio divertire quando entri in campo e fai quello che sai fare".