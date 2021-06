Danimarca avanti sulla Russia all'intervallo: una prodezza di Damsgaard sblocca l'incontro

vedi letture

Danimarca in vantaggio al Parken sulla Russia. Risultato che al momento fa felice il "terzo incomodo", ossia la Finlandia che resiste sullo 0-0 a San Pietroburgo contro la Russia. Decide una rete di Mikkel Damsgaard, arrivato come riserva di Eriksen in questo torneo e autore di un vero e proprio gioiello.

Le due squadre si presentano senza cambiare molto rispetto ai precedenti impegni: stesso undici per la Danimarca, un solo cambio per la Russia che propone Kudryashov in difesa al posto di Barinov. Si riprende Mario Fernandes che contro la Finlandia aveva rimediato un infortunio che faceva preoccupare per la sua colonna vertebrale.

Ritmi non altissimi con i russi che optano per una partita di contenimento, cercando di sfruttare le ripartenze affidate a Miranchuk e Golovin, con Dzyuba a fare a sportellate con i difensori danesi cercando di aprire gli spazi per i centrocampisti. Danimarca che statistiche alla mano ha il pallino del gioco e la notevole differenza di possesso palla (67-33%) lo dimostra. Eppure le uniche vere occasioni gli uomini di Hjulmand le trovano dalla distanza: ci prova Maehle, ma la palla finisce fuori. Ci riprova Damsgaard e fa centro: il centrocampista della Sampdoria riceve palla al limite dell'area, si sistema il pallone sul destro e trova un tiro a giro che sorprende al 38' Safonov. A 45' dalla fine i russi sarebbero eliminati in quanto ultimi nel girone, mentre gli scandinavi dovrebbero attendere i risultati degli altri gironi.