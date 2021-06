Danimarca, la ricetta di Braithwaite: "Mi alleno ogni giorno, senza prendere alcuna pausa"

Dal ritiro della nazionale danese l’attaccante Martin Braithwaite ha spiegato di sentirsi in grande forma e di non aver ancora preso un giorno libero dagli allenamenti per mantenere la condizione: “Non mi prendo mai una pausa, mi alleno sempre. L’ho fatto oggi, lo farò anche domani e così via. Quando si affronta un torneo come questo bisogna allenarsi senza sosta, fare anche corse extra per mantenere la forma. - conclude il calciatore come si legge sul Mundo Deportivo - Bisogna fare tutto il possibile per recuperare e questi allenamenti aggiuntivi servono per dare il meglio di me”.