Danimarca, Vestergaard: "C'è un grande senso di unione nella squadra e in tutto il paese"

Il difensore della Danimarca Jannik Vestergaard ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della UEFA in vista del match contro la Repubblica Ceca: "Ne abbiamo passate tante in questo Europeo e, in questo momento, abbiamo un fantastico senso di unione, non solo nella squadra ma in tutto il paese. Sarebbe estremamente triste che finisca tutto qui".