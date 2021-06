"Decideremo insieme se inginocchiarci o no", rivedi le parole di Bonucci in conferenza stampa

L'Italia si inginocchierà prima della sfida con l'Austria? La decisione sarà presa dal gruppo azzurro, come affermato da Bonucci in conferenza stampa: "In albergo ci sarà una riunione di squadra ed insieme prenderemo una decisione. Sarà una riunione per decidere, tutti insieme, come squadra, cosa fare domani (oggi, ndr) con l'Austria".

Rivedi nel video in calce le parole del difensore azzurro!