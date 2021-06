Deschamps in bilico, il presidente della federcalcio: "Ci dobbiamo sentire, sono molto deluso"

Noël Le Graët mette pressione su Didier Deschamps. Il ct francese è sulla graticola dopo l’eliminazione contro la Svizzera a Euro 2020. Raggiunto in mattinata a margine dell’assemblea del comitato olimpico nazionale che ha portato all’elezione di Brigitte Henriques, il numero uno della federcalcio transalpina commenta così la cocente delusione: “Sono dispiaciuto, perché stavamo vincendo 3-1 a dieci minuti dalla fine. In più, abbiamo perso all’ultimatum rigore. Non raggiungere i quarti di finale è una delusione, anche se fa parte dei capricci del calcio. Tutto il mondo sarà d’accordo. Abbiamo avuto dei bei momenti in questa partita, abbiamo pensato di averla vinta. Chiamerò Deschamps, non l’ho ancora sentito. Non bisogna confondere le cose, ma ci sarà da discutere evidentemente. Ho molto affetto nei sui confronti e conosco le difficoltà del calcio. C’è delusione: quando sei sul 3-1, ed è questo che mi dà fastidio, devi vincere”.