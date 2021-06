Di Canio stronca l'Inghilterra: "Un gruppo di talenti senza alcuna identità"

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il pareggio per 0-0 fra Inghilterra e Scozia: "La Scozia ha fatto il suo, un'ottima partita per quelle che sono le sue qualità. L'Inghilterra è un gruppo di grandi talenti messi insieme ma senza identità nel gioco, con due playmaker macchinosi, senza nessuna inventiva, senza nessun passaggio filtrante. Quando i centrocampisti non fanno passaggi dovrebbero intervenire i centrali di difesa, ma davanti non c'è stato movimento a favorire queste situazioni".