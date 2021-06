Diego Llorente falso positivo: Luis Enrique gli dà una lezione di vita e la Spagna pubblica tutto

E' stata una settimana complicata per Diego Llorente. Prima il tampone positivo e l'isolamento, poi altri quattro negativi che hanno sancito il suo ritorno in ritiro della Spagna. Luis Enrique di situazioni tristi purtroppo se ne intende e quando ha rivisto il suo difensore ha voluto dargli una lezione di vita, resa pubblica dalla nazionale spagnola stessa con delle immagini pubblicate su Twitter: "Quando la vita ti riserva colpi duri e ingiusti, come questa situazione che ti ha toccato, bisogna accettarlo e non flagellarti. Avrai passato due giorni a piangere, da solo, ma alla fine bisogna sempre accettare le cose come stanno. Per fortura ora sei di nuovo qui".