Domani Ucraina-Inghilterra, Southgate: "Olimpico bello anche senza i nostri tifosi"

Ct inglese, 'Abituati a porte chiuse, meglio lontani da Wembley'

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "Domani ci saranno pochi tifosi inglesi, ma abbiamo già avuto l'esperienza di giocare a porte chiuse. Serviranno tanti leader, e noi li abbiamo. L'atmosfera non importa molto, l'Olimpico è molto bello ed è uno stadio pieno di storia, non vediamo l'ora di scendere in campo domani". Così il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, alla vigilia del quarto di finale di domani contro l'Ucraina in un Olimpico di Roma che rischia di presentarsi ostile agli inglesi a causa del divieto di ingresso - causa varianti Covid-19 - ai supporters provenienti dal Regno Unito. "Domani farà molto caldo, il caldo inciderà molto anche se si giocherà di sera. Dobbiamo cercare di gestirla", aggiunge il ct dell'Inghilterra in conferenza stampa da Roma. "Fin dal fischio finale contro la Germania - sottolinea - i giocatori già parlavano della sfida di domani. Non siamo ancora dove vogliamo arrivare, i giocatori non vedono l'ora di giocare con l'Ucraina. Credo sia positivo allontanarci da Wembley perché non sarebbe stata la stessa atmosfera di quella vissuta con la Germania". (ANSA).