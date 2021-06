Euro 2020, arbitro argentino per Ucraina-Macedonia. Danimarca-Belgio a Kuipers

In Olanda-Austria Massa quarto uomo, Valeri 1/o assistente VAR

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'arbitro argentino Fernando Andres Rapallini dirigerà Ucraina-Macedonia del Nord, partita del gruppo C di Euro 2020, in programma giovedì 17 giugno a Bucarest (ore 15). Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. All'olandese Bjorn Kuipers è andata Danimarca-Belgio (gruppo B, a Copenhagen, ore 18). Ad assisterlo in campo i connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Olanda-Austria (gruppo C, Amsterdam, ore 21) completa gli incontri di giovedì: terna israeliana diretta da Orel Grinfeeld, assistito da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Davide Massa sarà quarto uomo, Paolo Valeri primo assistente al VAR. (ANSA).