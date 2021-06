Euro 2020, ecco il primo quarto di finale: sabato a Baku la Repubblica Ceca sfiderà la Danimarca

Primo quarto di finale deciso dopo la vittoria della Repubblica Ceca contro l'Olanda, con Schick e compagni che hanno avuto la meglio per 2-0 alla Puskas Arena di Budapest. Grazie a questo successo i cechi hanno staccato il pass per i quarti di finale di Euro 2020 e l'avversaria sarà la Danimarca che ieri ha battuto il Galles per 4-0. L'appuntamento è fissato per sabato alle ore 18 a Baku.