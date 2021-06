Euro 2020 - Gli uomini mercato: Malen, già un rimpianto Arsenal. Piace tanto anche in Italia

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Donyell Malen - Olanda vuol dire futuro, è la storia del calcio europeo. Se gli oranje vedono Euro2020 come la luce in fondo al tunnel, e magari la possibilità di fare bene, la rinascita del calcio di Amsterdam e dintorni fa gola alle grandi del Continente. Nello scacchiere tattico di De Boer, il compito di finalizzare spetterà a Depay o in subordine a Luuk De Jong. Potrà trovare spazio, però, il talento di Malen. Classe ’99, in forza al PSV, ha concluso l’ultima Eredivisie con 19 gol e 8 assist in 32 partite, sfiorando con cinque reti anche il titolo di capocannoniere dell’Europa League. Centravanti, non altissimo (179 centimetri) ma potente, capace di giocare anche sulla fascia (meglio la sinistra per rientrare col destro) è uno dei prossimi gioielli non solo dell’Olanda ma anche della scuderia Raiola. Nonché un discreto rimpianto per l’Arsenal, che lo aveva strappato all’Ajax appena sedicenne per poi lasciarlo tornare in patria appena due stagioni dopo. Proprio i Gunners potrebbero essere tra le grandi di Premier League pronte a muoversi per lui. Piace però anche in Germania (soprattutto al Borussia Dortmund) e in Italia: il Napoli lo segue da tempi non sospetti, per Juventus o Inter è un’alternativa in caso di movimenti in attacco.

Nazionale - Olanda

Anno di nascita - 1999

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - PSV Eindhoven

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 30 milioni