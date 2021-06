Euro 2020 - Gli uomini mercato: Ousmane Dembele vuole andare via dal Barcellona. Gratis

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Ousmane Dembele - Arrivato al Barcellona nel 2017 dietro la fantasmagorica cifra di 135 milioni di euro - 12 annui di stipendio più 7 di possibili bonus - l'attaccante francese ex Borussia Dortmund si è un po' perso nei rivoli della propria carriera. Così un anno fa il Barça avrebbe voluto prestarlo per farlo ritornare ai fasti precedenti, ora vorrebbe scambiarlo con qualche club che possa acquistarlo perché, a una stagione dalla scadenza, non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. Dembele in questa stagione ha fatto discretamente, con 30 presenze e sei reti in Liga, ma in generale dando grande credibilità alle sue prestazioni. Quindi ora è da capire quale sarà la situazione che si verrà a creare: il Barcellona vuole cederlo o scambiarlo, lui rimanere per un altro anno e decidere il suo destino.

Nazionale - Francia

Anno di nascita - 1997

Ruolo - Ala

Squadra di appartenenza - Barcellona

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 50 milioni