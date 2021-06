Euro 2020 - Gli uomini mercato: Ronaldo a caccia di nuovi record, il futuro alla Juve è un rebus

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Cristiano Ronaldo - 101 gol in tre anni non sono bastati per dare una risposta univoca a un interrogativo: è stato davvero il colpo del secolo, o no? CR7 arriva all’Europeo con la carica del suo consueto inseguimento ai record. Quello di Ali Daei per quanto riguarda il numero di gol siglati con una nazionale, ma anche quello di Buffon per presenze agli Europei. Con un gol staccherebbe Platini in vetta a un primato che è già suo, meglio del miglior marcatore all time della fase finale della competizione. Di obiettivi, ne ha ancora tantissimi. Anche alla Juventus? Dopo tre stagioni, due scudetti e qualche delusione Champions, il ritorno di Allegri sembra il miglior antipasto per un buon vecchio grazie ma arrivederci. Da Torino, sia la società che il livornese non faranno barricate rispetto a una cessione, pur se nessuno caccerà Ronaldo, come prevedibile. Deciderà lui, verosimilmente alla fine di Euro 2020, per quanto già oggi radiomercato segnali Jorge Mendes in cerca di nuove destinazioni per il talento immenso del cinque volte Pallone d’Oro. Alla Juve, “bastano” 29 milioni di euro, quelli che eviterebbero una minusvalenza a bilancio. Il dubbio è cosa serva a Ronaldo: intanto, in Italia guadagna 31 milioni netti a stagione, più benefici fiscali che altrove non gli sarebbero garantiti. Ci dovrà essere, è chiaro per un calciatore iper competitivo e peraltro nella fase finale della sua strepitosa carriera, un’offerta soprattutto allettante a livello sportivo: non è ancora il momento di un buen retiro esotico. Il Real Madrid si è tirato fuori, il Manchester United bussa per il gran ritorno e il Paris Saint-Germain per un nuovo clamoroso testimonial di Qatar 2022. Prima, c’è Euro 2020. Da campione in carica, quasi dimenticavamo.

Nazionale - Portogallo

Anno di nascita - 1985

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Juventus

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 45 milioni