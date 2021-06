Euro 2020 - Gli uomini mercato: Trippier, inglese campione di Spagna. United e PSG bussano

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Kieran Trippier - Alti e bassi, con un lungo stop. La stagione del terzino inglese, dal 2019 in forza all’Atletico Madrid, non è stata proprio da incorniciare. Soprattutto per il lungo periodo costretto ai box a causa della squalifica dopo un’incauta scommessa proprio sul suo trasferimento ai Colchoneros. Incauta, ingenua, o altro: fate vobis. Sta di fatto che, prima e dopo dello stop forzato, il laterale classe ’90 è stato uno dei punti di forza della squadra di Simeone che ha vinto la Liga. Adesso, il mirino è su Euro2020, sull’obiettivo sempre vivo per il presuntuoso calcio inglese di voler riportare il football back home. Poi, come tanti protagonisti della rassegna continentale, il mercato: il contratto dice 2023, l’Atletico non ha fretta di privarsene. Lo stesso giocatore, dopo un periodo in cui sembrava prevalere la nostalgia, sembra trovarsi benissimo a Madrid e non avere grossa intenzione di fare armi e bagagli. Gli interessamenti però non mancano: accostato in passato anche alla Juventus, gli piace soprattutto al Manchester United. Ma è nel mirino anche del Paris Saint-Germain: sirene niente male.

Nazionale - Inghilterra

Anno di nascita - 1990

Ruolo - Terzino destro

Squadra di appartenenza - Atlético Madrid

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 20 milioni