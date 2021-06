Euro 2020, il ct dell'Austria: "Prima o poi l'Italia perderà. Follia giocare a Londra senza tifosi"

"Senza tifosi austriaci non ha senso giocare a Londra". Così Franco Foda, ct dell'Austria, in una intervista al quotidiano austriaco 'Kleine Zeitung' non nasconde il rammarico per l'assenza di tifosi austriaci e italiani a Londra e si rivolge alla UEFA per trovare soluzioni e ipotizzare si spostare il match in un'altra sede. “Spero che la Uefa cambi qualcosa, altrimenti sarebbe un gran peccato - dice ancora Foda -. Sarebbe meraviglioso se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere con noi questo momento così speciale.L'Italia? “Inizialmente sembra una sfida irrisolvibile e impossibile per noi, perché loro non perdono da un’eternità. Ma prima o poi perderà anche la squadra di Mancini. Siamo comunque contentissimi di poter vivere questo momento”.