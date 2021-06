Euro 2020, risultati e calendario: l'Olanda qualificata come prima, oggi c'è la "Battle of Britain"

Grazie al successo di ieri, l'Olanda si è assicurata la qualificazione agli ottavi di finale dell'Europeo, mentre l'Ucraina torna in ballo per la qualificazione grazie all'importante successo sulla Macedonia. Oggi tocca all'Inghilterra, messa di fronte alla prova scozzese, in quella che oltremare definiscono la "Battle of Britain". Di seguito il calendario integrale della manifestazione continentale:

Girone A

11 giugno, Turchia-Italia (Roma) 0-3

12 giugno, Galles-Svizzera (Baku) 0-0

16 giugno Turchia-Galles (Baku) 0-2

16 giugno Italia-Svizzera (Roma) 3-0

20 giugno Svizzera-Turchia (Baku) ore 18.00

20 giugno Italia-Galles (Roma) ore 18.00

Girone B

12 giugno Danimarca-Finlandia (Copenaghen) 0-1

12 giugno Belgio-Russia (San Pietroburgo) 3-0

16 giugno Finlandia-Russia (San Pietroburgo) 0-1

17 giugno Danimarca-Belgio (Copenaghen) 1-2

21 giugno Russia-Danimarca (Copenaghen) ore 21.00

21 giugno Finlandia-Belgio (San Pietroburgo) ore 21.00

Girone C

13 giugno, Austria-Macedonia del Nord (Bucarest) 3-1

13 giugno, Olanda-Ucraina (Amsterdam) 3-2

17 giugno, Ucraina-Macedonia del Nord (Bucarest) 2-1

17 giugno, Olanda-Austria (Amsterdam) 2-0

21 giugno, Macedonia del Nord-Olanda (Amsterdam) ore 18.00

21 giugno, Ucraina-Austria (Bucarest) ore 18.00

Girone D

13 giugno, Inghilterra-Croazia (Londra) 1-0

14 giugno, Scozia-Rep. Ceca (Glasgow) 0-2

18 giugno, Croazia-Rep. Ceca (Glasgow) ore 18.00

18 giugno, Inghilterra-Scozia (Londra) ore 21.00

22 giugno, Croazia-Scozia (Glasgow) ore 21.00

22 giugno, Rep. Ceca-Inghilterra (Londra) ore 21.00

Girone E

14 giugno, Polonia-Slovacchia (San Pietroburgo) 1-2

14 giugno, Spagna-Svezia (Siviglia) 0-0

18 giugno, Svezia-Slovacchia (San Pietroburgo) ore 15.00

19 giugno, Spagna-Polonia (Siviglia) ore 21.00

23 giugno, Slovacchia-Spagna (Siviglia) ore 18.00

23 giugno, Svezia-Polonia (San Pietroburgo) ore 18.00

Girone F

15 giugno, Ungheria-Portogallo (Budapest) 0-3

15 giugno, Francia-Germania (Monaco di Baviera) 1-0

19 giugno, Ungheria-Francia (Budapest) ore 15.00

19 giugno, Portogallo-Germania (Monaco di Baviera) ore 18.00

23 giugno, Portogallo-Francia (Budapest) ore 21.00

23 giugno, Germania-Ungheria (Monaco di Baviera) ore 21.00

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

26 giugno: Amsterdam ore 18.00 e Londra ore 21.00

27 giugno: Budapest ore 18.00 e Siviglia ore 21.00

28 giugno: Copenaghen ore 18.00 e Bucarest ore 21.00

29 giugno: Londra ore 18.00 e Glasgow ore 21.00

Quarti di finale

2 luglio: San Pietroburgo ore 18.00 e Monaco di Baviera ore 21.00

3 luglio: Baku ore 18.00 e Roma ore 21.00

Semifinali

6 e 7 luglio: Londra ore 21.00

Finale

11 luglio: Londra ore 21.00