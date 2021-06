Euro2020, Gruppo E: la classifica. Spagna e Polonia rischiano, la Svezia sogna

vedi letture

Si è conclusa anche la seconda giornata del Gruppo E, che vede una situazione molto ingarbugliata, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per un posto agli ottavi. Vince la Svezia contro la Slovacchia per 1-0, e ipoteca un posto negli ottavi, anche come possibile miglior terza del torneo. Pareggiano invece Spagna e Polonia, che muovono la classifica ma saranno costrette a vincere nell’ultima giornata, per guadagnarsi un posto al turno successivo. La Polonia scenderà in campo con la Svezia, mentre la Spagna affronterà all’Estadio de la Cartuja la Slovacchia, seconda a quota tre punti.

Seconda giornata

Slovacchia-Svezia 0-1 (rig. Forsberg)

Spagna-Polonia 1-1 (Morata; Lewandowski)