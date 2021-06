FIGC, emesso il francobollo celebrativo del campionato Europeo di calcio

vedi letture

Nel giorno della gara inaugurale del Campionato Europeo, che questa sera allo Stadio Olimpico di Roma vedrà affrontarsi Italia e Turchia, ha visto la luce il francobollo celebrativo di UEFA EURO 2020.

Emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con una tiratura di 500mila esemplari e distribuito da Poste Italiane, top sponsor delle Nazionali maschili e femminili di calcio, il francobollo riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo, monumento simbolo di una città che torna ad ospitare un grande evento calcistico trentun anni dopo le indimenticabili serate del Mondiale di Italia ’90.

Per l'occasione Poste Italiane ha realizzato anche una cartella filatelica contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, in vendita al prezzo di 13 euro. E’ stata inoltre realizzata una cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro, dedicata alla FIGC, contenente 12 francobolli dedicati al mondo del calcio, tra cui il francobollo per il 75° anniversario della Federcalcio, il Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del 2006, il Campionato Europeo del 1980. La cartella filatelica, con una tiratura limitata, sarà in vendita al prezzo di 50 euro.