Finisce un'era per la Macedonia: Pandev esce al 68', è stata l'ultima partita in Nazionale

Si chiude al 68' della sfida tra Macedonia del Nord e Olanda la lunga carriera in Nazionale di Goran Pandev. L'attaccante del Genoa è stato sostituito da Kostadinov e ha ricevuto l'omaggio di tutta la Johan Cruijff Arena. Tutti, in campo e sugli spalti (presente anche l'ex compagno Wesley Sneijder), hanno applaudito il veterano, che ha ricevuto anche una sorta di pasillo da parte dei compagni di squadra mentre usciva dal campo. La partita non è andata come avrebbe voluto, ma Pandev non dimenticherà questo momento.

