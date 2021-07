FOTO - Alla fine gli azzurri si inginocchiano: l'immagine dei giocatori prima di Belgio-Italia

Dopo essere rimasti in piedi contro Turchia, Svizzera ed Austria e parzialmente contro il Galles, l'Italia di Mancini si è inginocchiata, come tutto il Belgio, in segno di solidarietà al Black Lives Matter. Dopo le tante polemiche delle scorse settimane, i calciatori dell’Italia avevano deciso di aderire alla protesta solo se la squadra avversaria si fosse inginocchiata. Lukaku ha ringraziato i calciatori dell’Italia alzando il pollice. Ecco l'immagine di TMW, con i giocatori inginocchiati poco prima del fischio d'inizio del quarto di finale di Euro 2020 all'Allianz Arena.