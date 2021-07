FOTO - L'abbraccio che ha fatto la storia: Mancini e Vialli, fratelli sul campo e fuori

Un abbraccio destinato a fare la storia. Quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini, subito dopo la finale di Euro 2020 vinta a Wembley. Ex compagni di squadra, amici fraterni dentro e fuori dal capo, i due hanno coronato il sogno di una vita scrivendo una pagina indimenticabile per la Nazionale italiana. E quell'abbraccio, condiviso e ricondiviso dai social e dalle testate giornalistiche di tutto il mondo (in foto), vale sicuramente più di mille parole...

Uniti nelle difficoltà, Vialli e Mancini hanno lasciato per sempre il segno. Insieme.