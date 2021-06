Francia, Benzema è pronto: "Infortunio alle spalle, non sento più dolore. Era solo una botta"

Karim Benzema, attaccante della Francia, in un'intervista rilasciata a Telefoot si è detto pronto al debutto: "La preparazione sta andando molto bene. Ieri ho potuto riprendere gli allenamenti in gruppo, non ho più dolori e mi sento pronto. Quando mi sono infortunato ho sentito molto dolore, ma è stata solo una botta. Non potevo rischiare e quindi ho deciso di uscire. Ora sto bene, non ho nessun fastidio. Fisicamente sto bene perché ho lavorato in palestra".