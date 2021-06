Francia, Deschamps: "Portogallo fuori da Euro 2020? Pensiamo solo a noi, niente calcoli"

Il ct della Nazionale francese, Didier Deschamps, ha parlato così della possibile eliminazione del Portogallo da Euro 2020 dopo la gara di questa sera coi Bleus: "Non faremo nessun tipo di calcolo, vogliamo solo ottenere il miglior risultato possibile per noi. Sappiamo che potrebbero esserci delle conseguenze per il Portogallo, nostro prossimo avversario, ma come Francia siamo concentrati soltanto sul nostro obiettivo".

La Francia di Deschamps è prima con 4 punti nella classifica del Gruppo F, seguita dalla Germania e dal Portogallo a 3, infine dall'Ungheria a 1.

