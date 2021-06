Francia-Germania, Deschamps: "Sfida tra due nazionali al top tra quelle d'Europa"

Didier Deschamps, ct della Francia, ha così presentato la sfida di domani contro la Germania in conferenza stampa: "Una grande partita con cui cominciare, per noi ma anche per la Germania. Siamo entrambe due squadre al top tra le selezioni europee. L'obiettivo è essere efficaci in entrambe le aree, lì si decideranno le sorti dell'incontro".